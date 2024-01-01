Pangolin | PNG Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Pangolin Hızlı Proje Tanıtımı
Pangolin, Avalanche üzerinde çalışan, Uniswap ile aynı otomatik piyasa yapıcı (AMM) modelini kullanan, tamamen topluluk tarafından dağıtılan ve Ethereum'da yayınlanan tüm tokenlerin alım satımının yapılabildiği PNG adlı yerel bir yönetim tokenine sahip merkeziyetsiz bir borsadır (DEX).Pangolin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PNG Token MEXC'de
MEXC Borsası, Pangolin (PNG) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de PNG
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Pangolin satın almak veya MEXC PNG ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Pangolin tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen PNG vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıPNG
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPNG
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz230,000,000