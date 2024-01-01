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Pangolin, Avalanche üzerinde çalışan, Uniswap ile aynı otomatik piyasa yapıcı (AMM) modelini kullanan, tamamen topluluk tarafından dağıtılan ve Ethereum'da yayınlanan tüm tokenlerin alım satımının yapılabildiği PNG adlı yerel bir yönetim tokenine sahip merkeziyetsiz bir borsadır (DEX).