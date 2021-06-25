PLUG | PLUG Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PLUG Hızlı Proje Tanıtımı
Gelişmiş Çok Zincirli Sentetik Varlıklar Protokolü. Varlık saklayıcılarının herhangi bir ağdaki herhangi bir varlıktan sentetik formunda yararlanmasını sağlayan bir ağdır.PLUG geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PLUG Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPLUG
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPLUG
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-06-25
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000