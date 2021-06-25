PLUG geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Gelişmiş Çok Zincirli Sentetik Varlıklar Protokolü. Varlık saklayıcılarının herhangi bir ağdaki herhangi bir varlıktan sentetik formunda yararlanmasını sağlayan bir ağdır.