Paladeum geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Paladeum, blok zinciri teknolojisini kullanarak elektronik para ve koruma hizmetleri için bankacılık platformu olarak çevrimdışı bankaların ölçeklenebilirlik sorununu çözüyor. Geleneksel bankacılık sistemi Web 3.0'ın ruhundan uzaktır, Paladeum herkes için eşit bir sistem sağlamak için mevcut adaletsiz bankacılık sistemini yeniden düzenleyecektir.