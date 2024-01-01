Paladeum | PLB Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Paladeum Hızlı Proje Tanıtımı
Paladeum, blok zinciri teknolojisini kullanarak elektronik para ve koruma hizmetleri için bankacılık platformu olarak çevrimdışı bankaların ölçeklenebilirlik sorununu çözüyor. Geleneksel bankacılık sistemi Web 3.0'ın ruhundan uzaktır, Paladeum herkes için eşit bir sistem sağlamak için mevcut adaletsiz bankacılık sistemini yeniden düzenleyecektir.Paladeum geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PLB Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPLB
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPLB
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000