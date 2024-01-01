XCAD Network Play | PLAY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
XCAD Network Play Hızlı Proje Tanıtımı
PLAY Token, XCAD Ağ Ekosistemi içindeki Watch2Earn oyununa güç verir. NFT oluşturun ve doğrudan YouTube'da video izleyerek para kazanmaya başlayın. Ayrıca, 500 Milyon Aboneli YouTubers ile desteklenir.XCAD Network Play geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PLAY Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPLAY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPLAY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz584,000,000