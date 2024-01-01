XCAD Network Play geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

PLAY Token, XCAD Ağ Ekosistemi içindeki Watch2Earn oyununa güç verir. NFT oluşturun ve doğrudan YouTube'da video izleyerek para kazanmaya başlayın. Ayrıca, 500 Milyon Aboneli YouTubers ile desteklenir.