PLANET | PLANET Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PLANET Hızlı Proje Tanıtımı
$PLANET, harika bir GOAT topluluğuna sahip olarak bu gezegeni daha iyi bir yer haline getirme yolunda.PLANET geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PLANET Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPLANET
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPLANET
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000,010