PKT | PKT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PKT Hızlı Proje Tanıtımı
PKT, açık internet erişimini destekleyen ve merkeziyetsiz web'e güç veren merkeziyetsiz bir fiziksel altyapı (DePIN) ekosistemidir. $PKT, bant genişliğini PKT Ağına bağlamak için ekonomik bir teşvik sağlar.PKT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PKT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPKT
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıPKT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz6,000,000,000