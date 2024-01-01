PKT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

PKT, açık internet erişimini destekleyen ve merkeziyetsiz web'e güç veren merkeziyetsiz bir fiziksel altyapı (DePIN) ekosistemidir. $PKT, bant genişliğini PKT Ağına bağlamak için ekonomik bir teşvik sağlar.