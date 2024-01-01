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Pixel Panic, piksel sanatının nostaljik havasını son teknoloji oyun mekanikleri ve blok zinciri entegrasyonuyla kusursuz bir şekilde harmanlayarak oyun deneyimini yeniden tanımlayan yenilikçi bir projedir.