Pixel Panic | PIXEL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Pixel Panic Hızlı Proje Tanıtımı
Pixel Panic, piksel sanatının nostaljik havasını son teknoloji oyun mekanikleri ve blok zinciri entegrasyonuyla kusursuz bir şekilde harmanlayarak oyun deneyimini yeniden tanımlayan yenilikçi bir projedir.Pixel Panic geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıPIXEL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPIXEL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000