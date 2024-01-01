Pivn geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

PIVN, açılımı Özel Kimlik Sanal Numarası (Private Identification Virtual Number), Kişisel Kimlik Sanal Numarası anlamına gelir. PIVN tokenleri, Ev Numarası hizmeti de dahil olmak üzere projeler tarafından oluşturulan ekosistemde kullanılan tokenlerdir. Gerçek Ev Numarası hizmet ücreti ve ayrıca Web3.0 ve DID ile ilgili tüm hizmetler, platformlar ve ekosistemlerin telafisi ve kullanımı için kullanılır.