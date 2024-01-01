Pitbull Token | PIT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Pitbull Token Hızlı Proje Tanıtımı
Pitbull, oluşturulmasının ardından mülkiyetinden vazgeçilen ve topluluğa verilen, kendi kendine pay alan bir tokendir. Bu güç merkeziyetsizliği, Pitbull'un, günlük bazda, belirgin şekilde gönüllü sahipler ve hızlı büyüme alanı sağlayan %100 topluluk odaklı proje gelişimini sürdürdü. İlerleyen aşamada, yatırımcıların hem topluluk hem de gelişim açısından projeye entegre edildiği benzersiz bir sosyal deney haline geldi.Pitbull Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PIT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPIT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPIT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000,000,000