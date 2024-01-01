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Pitbull, oluşturulmasının ardından mülkiyetinden vazgeçilen ve topluluğa verilen, kendi kendine pay alan bir tokendir. Bu güç merkeziyetsizliği, Pitbull'un, günlük bazda, belirgin şekilde gönüllü sahipler ve hızlı büyüme alanı sağlayan %100 topluluk odaklı proje gelişimini sürdürdü. İlerleyen aşamada, yatırımcıların hem topluluk hem de gelişim açısından projeye entegre edildiği benzersiz bir sosyal deney haline geldi.