PIKABOSS | PIKABOSS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PIKABOSS Hızlı Proje Tanıtımı
Pikaboss, herkesin sonu gelmeyen DoggyFroggy türevi paralarla yozlaşmasını izlemekten bıktı. Köpekler ve kurbağalar günlerini yaşadı. Dünyanın en parodik yaratığının memelerin kralı olarak hüküm sürmesinin zamanı geldi Pikaboss, memecoinlere biraz parodi vermek için burada. Kara liste olmadan, ücretsiz token olmadan, ön satış olmadan, sıfır vergi uygulanarak, %100 Likidite Havuzuyla, LP Yakılarak ve Sözleşme Yenilenerek gizli bir şekilde başlatılan PIKA, sonsuza dek insanların coinidir. Saf Pika Gücü ile beslenen PIKA'nın size yol göstermesine izin verin.PIKABOSS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıPIKABOSS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz420,690,000,000,000