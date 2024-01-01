Pickachu | PICKA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Pickachu Hızlı Proje Tanıtımı
Pickachu, bir meme coin olarak başlayan ancak esprili bir fayda tokenine dönüşen bir kripto para projesidir. Memelerin eğlencesini blok zinciri teknolojisinin faydası ile birleştiriyor.Pickachu geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıPICKA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPICKA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000