Pickachu geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Pickachu, bir meme coin olarak başlayan ancak esprili bir fayda tokenine dönüşen bir kripto para projesidir. Memelerin eğlencesini blok zinciri teknolojisinin faydası ile birleştiriyor.