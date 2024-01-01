PIBBLE | PIB Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PIBBLE Hızlı Proje Tanıtımı
Pibble, bu yılın başlarında başlatılan P2E (Play to Earn) oyun platformu "Play Meta"da temel para birimi olarak kullanılan bir para birimidir. Pibble'ın kendi P2E Oyunu Bomul-planet de dahil olmak üzere çeşitli oyun şirketlerinin gelecekte PlayMeta'da faaliyet göstermesi planlandığından, PIBLE'a olan talebin hızla artması beklenmektedir. Pibble ayrıca Şubat ayında Kore'nin en büyük oyun şirketlerinden biri olan Netmarble ile blok zinciri, defi ve NFT gibi alanlarda bir iş anlaşması imzalamıştır.PIBBLE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıPIB
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPIB
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz30,000,000,000