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Pibble, bu yılın başlarında başlatılan P2E (Play to Earn) oyun platformu "Play Meta"da temel para birimi olarak kullanılan bir para birimidir. Pibble'ın kendi P2E Oyunu Bomul-planet de dahil olmak üzere çeşitli oyun şirketlerinin gelecekte PlayMeta'da faaliyet göstermesi planlandığından, PIBLE'a olan talebin hızla artması beklenmektedir. Pibble ayrıca Şubat ayında Kore'nin en büyük oyun şirketlerinden biri olan Netmarble ile blok zinciri, defi ve NFT gibi alanlarda bir iş anlaşması imzalamıştır.