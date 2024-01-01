PIAS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

"PIAS", dijital ve fiziksel geçiş unsurlarını içeren ve blok zinciri teknolojisini halka erişilebilir hale getirme arzusuna sahip bir BCG olan, insanın canlanması temalı birincil endüstri deneyimi oyunudur.