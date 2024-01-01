PIAS | PIAS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PIAS Hızlı Proje Tanıtımı
"PIAS", dijital ve fiziksel geçiş unsurlarını içeren ve blok zinciri teknolojisini halka erişilebilir hale getirme arzusuna sahip bir BCG olan, insanın canlanması temalı birincil endüstri deneyimi oyunudur.PIAS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıPIAS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPIAS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000