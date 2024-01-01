Phoenix Global | PHB Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Phoenix Global Hızlı Proje Tanıtımı
Phoenix Global, tüketiciyi göz önünde bulundurularak işletmeler için tasarlanmıştır. Ölçeklendirmek için oluşturulmuş merkeziyetsiz tüketici uygulamalarını hızla geliştirin, dağıtın ve mevcut müşteri deneyimine adapte edin.Phoenix Global geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PHB Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPHB
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPHB
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz37,136,774