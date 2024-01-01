Phoenix Global geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Phoenix Global, tüketiciyi göz önünde bulundurularak işletmeler için tasarlanmıştır. Ölçeklendirmek için oluşturulmuş merkeziyetsiz tüketici uygulamalarını hızla geliştirin, dağıtın ve mevcut müşteri deneyimine adapte edin.