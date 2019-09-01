Phala | PHA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Phala Hızlı Proje Tanıtımı
Phala Network tackles the issue of trust in the computation cloud.
By organizing a decentralized network of computation nodes around the world, it offers high-performance services without relying on any cloud vendor. Phala workers run the programs in Secure Enclaves, a privacy technology already embedded into modern processors, enabling versatile and confidential execution. Together, this creates the infrastructure for a powerful, secure, and scalable trustless computing cloud.Phala geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PHA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPHA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPHA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2019-09-01
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000