Pets Crush geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

PETS, kripto dünyasında tüylü bir devrimdir! Bizler, blok zincirine neşe, kahkaha ve biraz da kaos getirmeye kararlı, kendini işine adamış evcil hayvan severler ve meme meraklılarından oluşan bir grubuz.