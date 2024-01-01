Pets Crush | PETS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Pets Crush Hızlı Proje Tanıtımı
PETS, kripto dünyasında tüylü bir devrimdir! Bizler, blok zincirine neşe, kahkaha ve biraz da kaos getirmeye kararlı, kendini işine adamış evcil hayvan severler ve meme meraklılarından oluşan bir grubuz.Pets Crush geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PETS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPETS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPETS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000,000,000