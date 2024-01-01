Perpetual Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Perpetual Protocol, Sanal Otomatik Piyasa Yapıcı (vAMM) tarafından mümkün kılınan, her varlık için merkeziyetsiz bir sürekli sözleşme protokolüdür. Yatırımcılar, karşı taraflara ihtiyaç duymadan doğrudan vAMM'lerle alım satım yapabilirler. PERP sahipleri, işlem ücretlerinin bir kısmı artı stake ödülleri karşılığında PERP tokenlerini stake ederek staker olabilirler.