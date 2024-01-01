Perpetual Protocol | PERP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Perpetual Protocol Hızlı Proje Tanıtımı
Perpetual Protocol, Sanal Otomatik Piyasa Yapıcı (vAMM) tarafından mümkün kılınan, her varlık için merkeziyetsiz bir sürekli sözleşme protokolüdür. Yatırımcılar, karşı taraflara ihtiyaç duymadan doğrudan vAMM'lerle alım satım yapabilirler. PERP sahipleri, işlem ücretlerinin bir kısmı artı stake ödülleri karşılığında PERP tokenlerini stake ederek staker olabilirler.Perpetual Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PERP Token MEXC'de
MEXC Borsası, Perpetual Protocol (PERP) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de PERP
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Perpetual Protocol satın almak veya MEXC PERP ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıPERP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPERP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz150,000,000