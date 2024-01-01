PepeCoin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

2016 yılında öncüler ve vizyonerler tarafından yaratılan PepeCoin, DeFi, oyunlar, benzersiz NFT deneyimleri ve son teknoloji memetikleri sorunsuz bir şekilde entegre eden eğlenceli bir işletim sistemi tarzı uygulama ekosistemi sunmaktadır.