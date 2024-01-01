PepeCoin | PEPECOIN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PepeCoin Hızlı Proje Tanıtımı
2016 yılında öncüler ve vizyonerler tarafından yaratılan PepeCoin, DeFi, oyunlar, benzersiz NFT deneyimleri ve son teknoloji memetikleri sorunsuz bir şekilde entegre eden eğlenceli bir işletim sistemi tarzı uygulama ekosistemi sunmaktadır.PepeCoin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PEPECOIN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPEPECOIN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPEPECOIN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz133,769,420