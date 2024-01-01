Pepeultimate | PEPE8 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Pepeultimate Hızlı Proje Tanıtımı
Amacımız bu token etrafında eksiksiz bir De-fi ekosistemi oluşturmaktır; vizyonumuz ise bir OTC platformu, bir dApp piyasaya sürerek bir borsaya dönüşmektir.Pepeultimate geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PEPE8 Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPEPE8
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPEPE8
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz