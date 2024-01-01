Pepeultimate geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Amacımız bu token etrafında eksiksiz bir De-fi ekosistemi oluşturmaktır; vizyonumuz ise bir OTC platformu, bir dApp piyasaya sürerek bir borsaya dönüşmektir.