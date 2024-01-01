PEPE 3.0 | PEPE3 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PEPE 3.0 Hızlı Proje Tanıtımı
PEPE 3.0, Ethereum'da bir meme coin‘dir.PEPE 3.0 geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PEPE3 Token MEXC'de
MEXC Borsası, PEPE 3.0 (PEPE3) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de PEPE3
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak PEPE 3.0 satın almak veya MEXC PEPE3 ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için PEPE 3.0 tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen PEPE3 vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıPEPE3
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPEPE3
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz420,000,000,000,000,000