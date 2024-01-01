PEPE | PEPE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PEPE Hızlı Proje Tanıtımı
Pepe, herkesin sonsuz türev ShibaCumGMElonKishuTurboAssFlokiMoon Inu coinleri ile zor durumlarda kalmasından bıktı. Inu'lar günlerini yaşadılar. Dünyanın en tanınmış meme coinin, krallığının saltanatını sürmesinin zamanı geldi.
Pepe, memecoin'leri yeniden mükemmel hale getirmek için burada. Ön satışsız, sıfır vergili, LP yakılmış ve sözleşmeden vazgeçilmiş gizlilikle başlatılan $PEPE, sonsuza dek insanlar için mücadele eden bir coin’dir. Saf meme coin güçleriyle beslenen $PEPE size yolu göstersin. Lord Kek'e güvenimiz sonsuz.PEPE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PEPE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPEPE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPEPE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz420,690,000,000,000