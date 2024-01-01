Pepa Inu | PEPA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Pepa Inu Hızlı Proje Tanıtımı
Pepa Inu, memecoin dünyasında devrim yaratmayı amaçlayan yeni ve heyecan verici bir meme tabanlı kripto para projesidir. Future Pools ve Pepe Care gibi heyecan verici yeni araçları içeren bir yol haritasıyla Pepa Inu, kripto para piyasasına eğlence ve yenilik getirmek için tasarlandı.Pepa Inu geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıPEPA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPEPA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz420,000,000,000,000,000