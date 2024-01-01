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Pendulum, geleneksel finans ile DeFi ekosistemi arasındaki boşluğu kapatmayı amaçlayan, birlikte çalışabilir bir blok zinciridir. Ağ, geleneksel finans hizmetlerinin DeFi uygulamalarıyla sorunsuz entegrasyonuna izin veren, Forex için optimize edilmiş bir akıllı sözleşme DeFi ağından yararlanır.