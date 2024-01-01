Pendulum | Pendulum Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Pendulum Hızlı Proje Tanıtımı
Pendulum, geleneksel finans ile DeFi ekosistemi arasındaki boşluğu kapatmayı amaçlayan, birlikte çalışabilir bir blok zinciridir. Ağ, geleneksel finans hizmetlerinin DeFi uygulamalarıyla sorunsuz entegrasyonuna izin veren, Forex için optimize edilmiş bir akıllı sözleşme DeFi ağından yararlanır.Pendulum geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıPENDULUM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPENDULUM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz160,000,000