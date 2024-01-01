Protocon | PEN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Protocon Hızlı Proje Tanıtımı
Protocon, Web3 ekosistemini oluşturmak için temel altyapı olacak bir Katman 1 genel blok zinciri platformudur. Protocon, tümü blok zincirinde tanımlanabilir sorunlar olan mainnet hızı, ölçeklenebilirlik, heterojen ağ köprüleme, akıllı sözleşme (güvenlik önlemleri, riskler, karmaşıklık) ve ağ ücretleri açısından sorunları çözmeyi amaçlamaktadır.Protocon geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıPEN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPEN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,000,000,000