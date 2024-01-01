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Protocon, Web3 ekosistemini oluşturmak için temel altyapı olacak bir Katman 1 genel blok zinciri platformudur. Protocon, tümü blok zincirinde tanımlanabilir sorunlar olan mainnet hızı, ölçeklenebilirlik, heterojen ağ köprüleme, akıllı sözleşme (güvenlik önlemleri, riskler, karmaşıklık) ve ağ ücretleri açısından sorunları çözmeyi amaçlamaktadır.