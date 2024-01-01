Party-Cats geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Party Cats, canlı ve topluluk odaklı bir metaverse olarak NFT'ler, interaktif evcil hayvan yetiştirme oyunları, Socialfi, canlı yayın ve yapay zeka teknolojisi gibi çeşitli unsurları bir araya getirmektedir. Feline Fun Foundation tarafından geliştirilen Party Cats, benzersiz bir Web3 evcil hayvan yetiştirme deneyimi yaratmak için blockchain teknolojisinden yararlanıyor.