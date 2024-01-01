Party-Cats | PCT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Party-Cats Hızlı Proje Tanıtımı
Party Cats, canlı ve topluluk odaklı bir metaverse olarak NFT'ler, interaktif evcil hayvan yetiştirme oyunları, Socialfi, canlı yayın ve yapay zeka teknolojisi gibi çeşitli unsurları bir araya getirmektedir. Feline Fun Foundation tarafından geliştirilen Party Cats, benzersiz bir Web3 evcil hayvan yetiştirme deneyimi yaratmak için blockchain teknolojisinden yararlanıyor.Party-Cats geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıPCT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPCT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz