Plug Chain geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

PlugChain, kümelenmiş zincirler arası Oracle protokolünü çekirdek olarak alır ve yüksek performans, yüksek genişleme ve düşük gaz ücretlerinin avantajlarını birleştirir.