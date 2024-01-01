Plug Chain | PC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Plug Chain Hızlı Proje Tanıtımı
PlugChain, kümelenmiş zincirler arası Oracle protokolünü çekirdek olarak alır ve yüksek performans, yüksek genişleme ve düşük gaz ücretlerinin avantajlarını birleştirir.Plug Chain geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PC Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz