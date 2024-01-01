Pararium | PAZ Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Pararium Hızlı Proje Tanıtımı
Pararium, kullanıcıyı $PAZ token ile teşvik ederken sanal ve gerçek dünyaları birbirine bağlayan eğlenceli bir deneyim sunuyor.Pararium geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PAZ Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPAZ
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPAZ
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz200,000,000