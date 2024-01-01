Pararium geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Pararium, kullanıcıyı $PAZ token ile teşvik ederken sanal ve gerçek dünyaları birbirine bağlayan eğlenceli bir deneyim sunuyor.