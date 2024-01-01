PAWSWAP | PAWSWAP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PAWSWAP Hızlı Proje Tanıtımı
PAW, toplam arzı 1 katrilyon olan bir ERC-20 tokenidir. Ethereum blok zincirinde doğan $PAW, bir token olmaktan çok daha fazlasıdır; dinamik PawChain topluluğunun gelişen ve canlı bir parçasıdır. PAW büyümeye devam ettikçe, PawChain ekosistemine güç vererek işlemlerin gerçekleşmesini mümkün kılmakta ve topluluk yönetişimini kolaylaştırmaktadır. PAW için gelecek hedeflerimiz hem iddialı hem de umut vericidir. Token, bir ERC-20 token olarak mevcut durumundan gerçek bir çapraz zincir varlığına dönüşecektir. $PAW, tüm yardımcı programlarımızı birbirine bağlayan Katman-2 çözümümüz PawChain'in kalbinde yer alacaktır. Merkeziyetsiz borsamız PawSwap'i besleyecek, swap ve stake seçeneklerini artıracaktır. $PAW ayrıca planlanan DeFi e-Ticaret pazarımızın, Ödeme Kartlarımızın, Cüzdan Donanımımızın ve çok daha fazlasının merkezinde yer alacak ve sorunsuz bir dijital ve fiziksel dünyada işlem yapılmasını sağlayacaktır. Katman-3 çözümümüzle, tüm zincirleri birbirine bağlayarak gerçekten birbirine bağlı bir ekosistem oluşturmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla, $PAW sadece bir token değil, merkeziyetsiz bir geleceğin yapbozunun önemli bir parçasıdırPAWSWAP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıPAWSWAP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPAWSWAP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000,000,000