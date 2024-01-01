PAPI | PAPI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PAPI Hızlı Proje Tanıtımı
Papi, 'Papi Chulo'nun gerçek anlamını dijital dünyaya getiren, meme hızlandırmasına katılan bir meme tokendir.PAPI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PAPI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPAPI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPAPI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000,000