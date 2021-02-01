MurAll | PAINT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MurAll Hızlı Proje Tanıtımı
MurAll, dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir insanın, resmedebilecekleri üzerinde herhangi bir kısıtlama olmaksızın resim yapabileceği, zincir üzerinde iş birliğine dayalı dijital fresk/tuval/duvar alanıdır. Bu platformda, resmettikleriniz filtrelenmez, sansürlenmez ve kısıtlanmaz. Sanat aracılığıyla gerçek ifade özgürlüğünü sonuna kadar yaşayabileceğiniz bir yer hayal edin.MurAll geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PAINT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPAINT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPAINT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-02-01
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz22,020,096,000