MurAll geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

MurAll, dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir insanın, resmedebilecekleri üzerinde herhangi bir kısıtlama olmaksızın resim yapabileceği, zincir üzerinde iş birliğine dayalı dijital fresk/tuval/duvar alanıdır. Bu platformda, resmettikleriniz filtrelenmez, sansürlenmez ve kısıtlanmaz. Sanat aracılığıyla gerçek ifade özgürlüğünü sonuna kadar yaşayabileceğiniz bir yer hayal edin.