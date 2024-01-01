PAC Protocol | PAC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PAC Protocol Hızlı Proje Tanıtımı
PAC Protocol is an open source network developed by PAC Global Holdings LLC. PAC Protocol is built on the foundation of a first-of-its-kind blockchain technology utilizing both proof-of-stake (POSv3, economically friendly) and deterministic Masternodes to offer a large globally decentralized network, proven to boast scalability with over21,500 masternodes worldwide and growing. This creates the digital architecture required for decentralized data storage, content management, and more using IPFS software.PAC Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıPAC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPAC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz50,000,000,000