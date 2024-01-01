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PAC Protocol | PAC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

PAC Protocol Hızlı Proje Tanıtımı

PAC Protocol is an open source network developed by PAC Global Holdings LLC. PAC Protocol is built on the foundation of a first-of-its-kind blockchain technology utilizing both proof-of-stake (POSv3, economically friendly) and deterministic Masternodes to offer a large globally decentralized network, proven to boast scalability with over21,500 masternodes worldwide and growing. This creates the digital architecture required for decentralized data storage, content management, and more using IPFS software.
PAC Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

PAC Token MEXC'de

MEXC Borsası, PAC Protocol (PAC) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de PAC alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak PAC Protocol satın almak veya MEXC PAC ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için PAC Protocol tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen PAC vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıPAC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPAC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz50,000,000,000
PAC Fiyat HesaplayıcıPAC Protocol Satın Alma

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