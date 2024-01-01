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OPNX'in vizyonu, gerçek anlamda yeni nesil bir alternatif ürün borsası oluşturmak için DeFi + CeFi'nin en iyi yönlerini birleştirmektir. OPNX'in odak noktası, opak + erişilemez pazarlardan muzdarip yenilikçi Gerçek Dünya Varlıklarını şeffaf emir defterlerinde alınıp satılabilir hale getirmek için tokenleştirmek olmuştur. Bu, 20 milyar dolarlık ve 20 milyon kullanıcılı kripto iflas talep piyasasının devreye alınmasıyla başladı. Celsius ve FTX talep alım satımı artık yayında ve kullanıcıların taleplerini hemen açmalarına ve değerinden faydalanmalarına olanak tanıyor.