Open Exchange | OX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Open Exchange Hızlı Proje Tanıtımı
OPNX'in vizyonu, gerçek anlamda yeni nesil bir alternatif ürün borsası oluşturmak için DeFi + CeFi'nin en iyi yönlerini birleştirmektir.
OPNX'in odak noktası, opak + erişilemez pazarlardan muzdarip yenilikçi Gerçek Dünya Varlıklarını şeffaf emir defterlerinde alınıp satılabilir hale getirmek için tokenleştirmek olmuştur. Bu, 20 milyar dolarlık ve 20 milyon kullanıcılı kripto iflas talep piyasasının devreye alınmasıyla başladı. Celsius ve FTX talep alım satımı artık yayında ve kullanıcıların taleplerini hemen açmalarına ve değerinden faydalanmalarına olanak tanıyor.Open Exchange geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
OX Token MEXC'de
MEXC Borsası, Open Exchange (OX) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de OX
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Open Exchange satın almak veya MEXC OX ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıOX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıOX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz9,860,000,000