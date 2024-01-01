OVR | OVR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
OVR Hızlı Proje Tanıtımı
OVR, Ethereum Blok Zinciri tarafından desteklenen Dünya Ölçeğinde, açık kaynaklı bir AR platformudur.OVR geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
OVR Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıOVR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıOVR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz89,893,756