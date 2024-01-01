Osmosis | OSMO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Osmosis Hızlı Proje Tanıtımı
Osmosis is an advanced AMM protocol built using the Cosmos SDK that will allow developers to design build, and deploy their own customized AMMs.Osmosis geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
OSMO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıOSMO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıOSMO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000