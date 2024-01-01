Open Rights Exchange | Ore Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Open Rights Exchange Hızlı Proje Tanıtımı
ORE Token, gizliliği koruyan dijital kimliği kapsamlı geliştirici araçlarıyla güçlendirmek için özel olarak oluşturulmuş açık kaynaklı bir protokol ve merkeziyetsiz blok zinciri olan Open Rights Exchange (ORE) Network'ü çalıştıran yerel dijital varlıktır.
ORE Network, web3'ün devasa benimseme sorununu çözen, hızla büyüyen araçlara güç veriyor. AIKON'dan ORE ID, kullanıcıların Ethereum, Algorand, Avalanche, Polygon, Telos ve WAX dahil olmak üzere birçok blok zincirinin avantajlarından yararlanmalarına olanak tanır. 2018'de piyasaya sürüldükten sonra ORE ID, RFox, NFT Battle Miners, EarnFi, Exotopia ve daha fazlası dahil olmak üzere sektörün önde gelen bazı işletmelerine ve merkeziyetsiz uygulamalarına (dApp'ler) entegre edildi.
ORE ID, 12 ülkede kullanılıyor ve bir dizi yeni müşteri, buna ORE ID'yi resmi bulut cüzdanları olarak seçen iki blok zincir de dahil, merkeziyetsiz kimlik çözümü olarak ORE ID'yi tercih ediyor.
ORE Network'ü kullanan herkes, merkeziyetsiz kimlikleri gibi verileri blok zincirinde depolamak için ORE tokenlerini kullanır. Bir işletme, kullanıcıları için ORE Network'de yeni bir hesap oluşturduğunda, işletmenin ORE tokenlerini kullanması gerekir. Bu, bulutta sunucu kiralamaya benzer.Open Rights Exchange geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıORE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıORE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,060,000,000