Ordiswap | ORDS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Ordiswap Hızlı Proje Tanıtımı
BRC-20 standardı ile Ordinals'ın yenilikçi birleşimi sayesinde Bitcoin'in yerel katmanındaki likidite dinamiklerini yeniden tanımlayacak çığır açan bir protokol.Ordiswap geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ORDS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıORDS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıORDS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000