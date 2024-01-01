Ordinals Inscribe geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

ORDII, son derece hızlı ve verimli, yüksek verimliliğe sahip ve son derece düşük gaz transfer ücretleriyle BSC ağına dayalı olarak geliştirilmiştir.