Ordinals Inscribe | ORDII Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Ordinals Inscribe Hızlı Proje Tanıtımı
ORDII, son derece hızlı ve verimli, yüksek verimliliğe sahip ve son derece düşük gaz transfer ücretleriyle BSC ağına dayalı olarak geliştirilmiştir.Ordinals Inscribe geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ORDII Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıORDII
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıORDII
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz21,000,000,000