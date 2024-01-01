Ordinex | ORD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Ordinex Hızlı Proje Tanıtımı
Ordinex, Ordinals olarak da bilinen Bitcoin NFT'lerinin alım satımı için bir platform olmayı hedefliyor. Ordinex, kullanımı kolay bir arayüzle Bitcoin Ordinals alım satımı için emniyetli, güvenilir ve şeffaf bir ortam sağlamak üzere inşa edilecek.Ordinex geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ORD Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıORD
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıORD
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000,000