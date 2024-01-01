Ordinex geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Ordinex, Ordinals olarak da bilinen Bitcoin NFT'lerinin alım satımı için bir platform olmayı hedefliyor. Ordinex, kullanımı kolay bir arayüzle Bitcoin Ordinals alım satımı için emniyetli, güvenilir ve şeffaf bir ortam sağlamak üzere inşa edilecek.