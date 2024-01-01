Opulous geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Opulous, NFT'leri ve DeFi'yi müzik endüstrisine getirerek müzisyenlerin ihtiyaç duydukları finansmana erişim şeklini değiştiriyor ve ilk müzik telif hakkı destekli NFT'ler ve Kripto Kredileri için bir launchpad sağlıyor.