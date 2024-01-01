Opulous | OPUL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Opulous Hızlı Proje Tanıtımı
Opulous, NFT'leri ve DeFi'yi müzik endüstrisine getirerek müzisyenlerin ihtiyaç duydukları finansmana erişim şeklini değiştiriyor ve ilk müzik telif hakkı destekli NFT'ler ve Kripto Kredileri için bir launchpad sağlıyor.Opulous geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
OPUL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıOPUL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıOPUL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000