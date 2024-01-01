Optimus geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

OPTIMUS, Elon Musk'ın en yeni eserinden ilham almıştır. Merkeziyetsiz bir AI girişim fonu ve inkübatörü inşa ediyorlar.