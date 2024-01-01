Optimus | Optimus Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Optimus Hızlı Proje Tanıtımı
OPTIMUS, Elon Musk'ın en yeni eserinden ilham almıştır. Merkeziyetsiz bir AI girişim fonu ve inkübatörü inşa ediyorlar.Optimus geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıOPTIMUS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıOPTIMUS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000