OPN1 | OPN1 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
OPN1 Hızlı Proje Tanıtımı
OPEN Biletleme Ekosistemi, zincir üstü biletlemenin evidir. Dünya çapında 5 milyondan fazla zincir üstü bilet düzenleyen son teknoloji biletleme altyapısını inşa eden OPEN ekosistemi, entegratörler, etkinlik organizatörleri ve sanatçıların biletleme kontrolünü geri almaları ve finansman, erişim ve hayran ilişkilerini geliştirmek için yeni yollardan yararlanmaları için bir dizi araç sunmaktadır.OPN1 geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
OPN1 Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıOPN1
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıOPN1
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz22,926,928,000