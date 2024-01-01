OPN1 geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

OPEN Biletleme Ekosistemi, zincir üstü biletlemenin evidir. Dünya çapında 5 milyondan fazla zincir üstü bilet düzenleyen son teknoloji biletleme altyapısını inşa eden OPEN ekosistemi, entegratörler, etkinlik organizatörleri ve sanatçıların biletleme kontrolünü geri almaları ve finansman, erişim ve hayran ilişkilerini geliştirmek için yeni yollardan yararlanmaları için bir dizi araç sunmaktadır.