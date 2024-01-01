Open Source Network | OPN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Open Source Network Hızlı Proje Tanıtımı
Open Source Network (OPN), merkeziyetsizliği deneyimleme şeklimizi yeniden tanımlamak için tasarlanmış vizyoner blok zinciri tabanlı bir platformdur.Open Source Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
OPN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıOPN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıOPN
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000