OPAI | OPAI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
OPAI Hızlı Proje Tanıtımı
Geleceğin ekonomisi için akıllı seçenekleri keşfedin! #OpenAI OpenAI'nin yenilikçi dijital para birimidir. Güvenli, akıllı, dijital inovasyon çağını keşfedin. Not: 1. OPENAI token kısaltması ile openAI proje adı, MEXC'de OPAI token kısaltması ile OPAI olarak adlandırılacaktır. Herhangi bir varlık yatırma ve çekme işlemine devam etmeden önce lütfen bu değişikliği dikkate alın. 2. 'OPAI (OPAI)' yalnızca token kısaltma adıdır. Bu token hiçbir şekilde OpenAI, Inc. markası "OpenAI" ve/veya iştiraklerinden herhangi biriyle ilişkili ve/veya bağlı değildirOPAI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
OPAI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıOPAI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıOPAI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz210,000,000,000