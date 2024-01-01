OPAI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Geleceğin ekonomisi için akıllı seçenekleri keşfedin! #OpenAI OpenAI'nin yenilikçi dijital para birimidir. Güvenli, akıllı, dijital inovasyon çağını keşfedin. Not: 1. OPENAI token kısaltması ile openAI proje adı, MEXC'de OPAI token kısaltması ile OPAI olarak adlandırılacaktır. Herhangi bir varlık yatırma ve çekme işlemine devam etmeden önce lütfen bu değişikliği dikkate alın. 2. 'OPAI (OPAI)' yalnızca token kısaltma adıdır. Bu token hiçbir şekilde OpenAI, Inc. markası "OpenAI" ve/veya iştiraklerinden herhangi biriyle ilişkili ve/veya bağlı değildir