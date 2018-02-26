Ontology | ONT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Ontology Hızlı Proje Tanıtımı
""Ontology (ONT), eksiksiz dağıtılmış defterler ve akıllı sözleşme sistemi desteği dahil olmak üzere yeni nesil yüksek performanslı temel kamu zincirleri sağlar. Aynı zamanda, Ontology mimarisi genel zincir ağ sistemini destekler.Temel kamu zincir hizmetleri sağlamanın yanı sıra, Ontology blok zinciri çerçevesi, farklı uygulamalar için kamu zincirlerinin özelleştirilmesini destekler ve farklı protokol grupları aracılığıyla zincir ağ işbirliğini destekler. Temel katmanın yanı sıra Ontology, dağıtılmış kimlik çerçevesi, dağıtılmış veri alışverişi protokolleri vb. gibi çeşitli dağıtılmış uygulamalarda dağıtılmış güven işbirliği bileşenlerini desteklemek için genel modüller sağlamaya ve uygulama gereksinimlerine göre yenilerini genişletmeye devam edecek. .Evrensel mod. Ontology, bağlı bir ikili Token modudur (ONT ve ONG).İlk aşamadaki ONT Token, NEP-5 Token'dir (ONG bu aşamada piyasaya sürülmeyecektir.Ontology'nin temel ana ağı çevrimiçi olduktan sonra dönüştürülecektir. ana ağ ONT Token'a ve aynı zamanda ONT'ye bağlı ONG Token kademeli olarak serbest bırakılacaktır. ""Ontology geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıONT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı本體
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2018-02-26
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.2 USDT
Maksimum Arz1,000,000,000