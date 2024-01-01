Doge Eat Doge | OMNOM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Doge Eat Doge Hızlı Proje Tanıtımı
Doge Eat Doge (OMNOM) - SHIB katili. Dogechain'deki haklı yerini alan ilk meme tokenidir.Doge Eat Doge geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
OMNOM Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıOMNOM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıOMNOM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000,000,000