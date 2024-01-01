OMN | OMN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
OMN Hızlı Proje Tanıtımı
Omega Network, güvenli, yüksek performanslı, istikrarlı ve merkeziyetsiz sosyal platform oluşturmak için tasarlanmış yenilikçi bir ağ oluşturma sosyal zincir kanıtıdır.OMN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
OMN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıOMN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıOMN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz970,000,000