OMN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Omega Network, güvenli, yüksek performanslı, istikrarlı ve merkeziyetsiz sosyal platform oluşturmak için tasarlanmış yenilikçi bir ağ oluşturma sosyal zincir kanıtıdır.