Athena Returns Olea geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

OLEA, içsel değerini artırarak kullanım değerini genişletmeye devam ediyor. Korunması gereken kişilerin kişisel bilgilerinin korunması ve varlık değerini koruyarak bilgi koruma sektörünün gelişmesi ve ayrıca bilgi sahibi olmayan kişilerin kamu yararına kullanılması amaçlanmaktadır.