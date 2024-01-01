OpenLeverage | OLE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
OpenLeverage Hızlı Proje Tanıtımı
OpenLeverage, yatırımcıların veya diğer uygulamaların DEX'lerdeki herhangi bir alım satım çiftinde verimli ve güvenli bir şekilde long veya short yapmasını sağlayan izinsiz bir borç verme marjin alım satım protokolüdür.OpenLeverage geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
OLE Token MEXC'de
MEXC Borsası, OpenLeverage (OLE) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de OLE
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak OpenLeverage satın almak veya MEXC OLE ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için OpenLeverage tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen OLE vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıOLE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıOLE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000