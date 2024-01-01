OpenLeverage geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

OpenLeverage, yatırımcıların veya diğer uygulamaların DEX'lerdeki herhangi bir alım satım çiftinde verimli ve güvenli bir şekilde long veya short yapmasını sağlayan izinsiz bir borç verme marjin alım satım protokolüdür.