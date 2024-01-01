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OKLP | OKLP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

OKLP Hızlı Proje Tanıtımı

"OkLetsPlay, patentli, oluşturulmuş, test edilmiş ve piyasaya hazır gerçek paralı bir eSpor turnuvası platformudur. OkLetsPlay, hiper gündelik 1v1 mobil oyun mücadelelerinden mobil, PC ve diğer çevrimiçi oyun platformlarındaki çok oyunculu, büyük, profesyonel ve rekabetçi eSpor turnuvalarına kadar her şeyi destekler. Sağlam, esnek oyun dışı denklik bahis modülü patent portföyünden oluşan patentli teknolojiyle oyuncular, rakiplerini ve turnuvaları sorunsuz bir şekilde bularak hemen oyuna başlayabilir. OkLetsPlay, gerçek paralı video oyunu mücadelelerinin ve turnuvalarının oyuncu ve oyun geliştirici deneyimini optimize etti."
OKLP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

OKLP Token MEXC'de

MEXC Borsası, OKLP (OKLP) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de OKLP alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak OKLP satın almak veya MEXC OKLP ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için OKLP tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen OKLP vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıOKLP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıOKLP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz999,999,999
OKLP Fiyat HesaplayıcıOKLP Satın Alma

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