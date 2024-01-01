OKLP | OKLP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
OKLP Hızlı Proje Tanıtımı
"OkLetsPlay, patentli, oluşturulmuş, test edilmiş ve piyasaya hazır gerçek paralı bir eSpor turnuvası platformudur.
OkLetsPlay, hiper gündelik 1v1 mobil oyun mücadelelerinden mobil, PC ve diğer çevrimiçi oyun platformlarındaki çok oyunculu, büyük, profesyonel ve rekabetçi eSpor turnuvalarına kadar her şeyi destekler.
Sağlam, esnek oyun dışı denklik bahis modülü patent portföyünden oluşan patentli teknolojiyle oyuncular, rakiplerini ve turnuvaları sorunsuz bir şekilde bularak hemen oyuna başlayabilir.
OkLetsPlay, gerçek paralı video oyunu mücadelelerinin ve turnuvalarının oyuncu ve oyun geliştirici deneyimini optimize etti."OKLP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
OKLP Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıOKLP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıOKLP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz999,999,999