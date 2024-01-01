OGY | OGY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
OGY Hızlı Proje Tanıtımı
OGY, ORIGYN sertifikalarının mintlendiği, referans alındığı ve işlem gördüğü platforma erişim faydası sağlayan ORIGYN Foundation'ın yerel tokenidir. OGY, platformun temel hizmeti olan özgünlük sertifikaları oluşturmak ve işlemek için gereklidir. Tokenler ayrıca ORIGYN yönetiminde oy kullanmak için de gereklidir.OGY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
OGY Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıOGY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıOGY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000