OGY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

OGY, ORIGYN sertifikalarının mintlendiği, referans alındığı ve işlem gördüğü platforma erişim faydası sağlayan ORIGYN Foundation'ın yerel tokenidir. OGY, platformun temel hizmeti olan özgünlük sertifikaları oluşturmak ve işlemek için gereklidir. Tokenler ayrıca ORIGYN yönetiminde oy kullanmak için de gereklidir.